Московские врачи спасли пациента с редким синдромом Гийена – Барре

В ГКБ имени А. К. Ерамишанцева врачам удалось спасти пациента с синдромом Гийена – Барре, поражающим периферическую нервную систему. Об этом сообщил канал "Московская медицина" на платформе MAX.

Ранее мужчина переболел легкой простудой, а через неделю поступил в больницу с подозрением на инсульт, так как ощутил онемение, нарушение рефлексов в тазобедренной области и изменение походки.

"Синдром Гийена – Барре – редкое, быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферических нервов, угрожающее жизни. Основная причина – перенесенные бактериальные и вирусные инфекции. Защитные клетки организма, которые должны бороться с инфекциями, начинают разрушать оболочку нервов или сами нервные отростки. В итоге нервы перестают передавать сигналы от мозга к мышцам и внутренним органам", – объяснила лечащий врач-невролог неврологического отделения № 1 Мария Орехова.

Отмечается, что главным фактором успешного лечения становится скорость диагностики и начала терапии. Пациент почувствовал улучшение после третьей процедуры курса плазмафереза, который удаляет патологические антитела из крови больного.

Комплекс лечебных мероприятий по реабилитации и массаж помогли больному справиться с нарушениями рефлексов и онемением. На шестой день пациент смог уверенно стоять и передвигаться с опорой. На данный момент мужчина выписан в стабильном состоянии и продолжит плановый курс восстановления.

