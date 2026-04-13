Новости

13 апреля, 13:35

Общество

Московские врачи спасли пациента с редким синдромом Гийена – Барре

Фото: МАХ/"Московская медицина"

В ГКБ имени А. К. Ерамишанцева врачам удалось спасти пациента с синдромом Гийена – Барре, поражающим периферическую нервную систему. Об этом сообщил канал "Московская медицина" на платформе MAX.

Ранее мужчина переболел легкой простудой, а через неделю поступил в больницу с подозрением на инсульт, так как ощутил онемение, нарушение рефлексов в тазобедренной области и изменение походки.

"Синдром Гийена – Барре – редкое, быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферических нервов, угрожающее жизни. Основная причина – перенесенные бактериальные и вирусные инфекции. Защитные клетки организма, которые должны бороться с инфекциями, начинают разрушать оболочку нервов или сами нервные отростки. В итоге нервы перестают передавать сигналы от мозга к мышцам и внутренним органам", – объяснила лечащий врач-невролог неврологического отделения № 1 Мария Орехова.

Отмечается, что главным фактором успешного лечения становится скорость диагностики и начала терапии. Пациент почувствовал улучшение после третьей процедуры курса плазмафереза, который удаляет патологические антитела из крови больного.

Комплекс лечебных мероприятий по реабилитации и массаж помогли больному справиться с нарушениями рефлексов и онемением. На шестой день пациент смог уверенно стоять и передвигаться с опорой. На данный момент мужчина выписан в стабильном состоянии и продолжит плановый курс восстановления.

Ранее в столице врачи удалили безоар из желудка ребенка, который ел обивку дивана. Сначала врачи хотели удалить инородное тело эндоскопически, но это оказалось невозможным из-за его размеров, поэтому была проведена полостная операция.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

