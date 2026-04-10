10 апреля, 11:59

Общество

Московские врачи удалили безоар из желудка ребенка, который ел обивку дивана

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские врачи удалили безоар из желудка ребенка, который ел обивку дивана, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Мальчик поступил в Морозовскую больницу с рвотой и сильной болью в животе. Оказалось, что на протяжении нескольких дней он поедал обивку дивана, о чем семья не догадывалась.

Врачи рассказали, что сначала хотели удалить инородное тело эндоскопически, но это оказалось невозможным из-за его размеров.

На следующий день была проведена полостная операция. Она длилась около часа и прошла без сложностей, на второй день ребенок был переведен из реанимации в хирургическое отделение. Кроме того, его в стационаре консультировал психолог.

Ранее врачи в Приморье нашли у женщины вросшую в руку стеклянную иглу длиной 2 миллиметра. Она оказалась в пальце пациентки после того, как в ее руке лопнул стакан с кипятком. Пострадавшая самостоятельно вытащила осколок.

Несмотря на то что рана затянулась, у пациентки спустя время возникла боль в области сустава пальца. Врачи, сделав рентген кисти в нескольких проекциях, обнаружили стеклянную иглу размером 2 на 1 миллиметр. В результате операция прошла успешно. Медики выписали женщину из стационара на долечивание в поликлинике.

