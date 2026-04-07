07 апреля, 09:54

Врачи в Приморье нашли у женщины вросшую в руку стеклянную иглу

Фото: телеграм-канал "Находкинская городская больница"

Врачи в Приморье нашли у женщины вросшую в руку стеклянную иглу. Об этом сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.

Игла длиной 2 миллиметра оказалась в пальце женщины после того, как у нее в руке лопнул стакан с кипятком. Пострадавшая самостоятельно вытащила осколок. Несмотря на то что рана затянулась, у пациентки спустя время возникла боль в области сустава пальца.

Для определения причины врачи сделали рентген кисти в нескольких проекциях. В результате они нашли на снимках стеклянную иглу размером 2 на 1 миллиметр.

"Врач выполнил хирургический доступ и послойно исследовал ткани, чтобы подобраться к микрофрагменту стекла", – сказано в сообщении.

Операция прошла успешно. Врачи убедились, что все функции руки сохранены, а после выписали женщину из стационара на долечивание в поликлинике.

Ранее врачи Мытищинской больницы помогли мужчине со стоматологическим инструментом в левом бронхе. Инородный предмет попал туда во время лечения зубов в частной клинике. Бур успешно извлекли, применив современное эндоскопическое оборудование.

