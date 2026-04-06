06 апреля, 14:41

Общество

Врачи в Подмосковье помогли подростку с переломами руки после падения с дерева

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли подростку с двумя переломами руки после падения с дерева. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

По данным ведомства, мальчик решил продемонстрировать свои умения однокласснице. Забравшись на дерево, ветка не выдержала его вес. Во время падения он задел собаку, которая его укусила.

Сначала родители школьника обратились в консультативно-диагностический центр "Ромашка", откуда он и был направлен в центр имени Л. М. Рошаля. Во время осмотра выяснилось, что пациент получил два перелома руки. Один из них, лучевой кости, со смещением. Другой, предплечья, без смещения. Также на животе медики обнаружили раны.

Как рассказал заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков, сначала подростка обследовали, затем сделали рентген. После этого кость вправили, а на руку был наложен гипс для того, чтобы кости находились в неподвижном состоянии. Также врачи провели антирабическую профилактику.

После того как пациенту помогли, он смог сразу вернуться домой. Обошлось без госпитализации.

Ранее врачи Мытищинской больницы помогли мужчине со стоматологическим инструментом в левом бронхе. Инородный предмет попал туда во время лечения зубов в частной клинике. Бур успешно извлекли, применяя современное эндоскопическое оборудование.

Читайте также


Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

