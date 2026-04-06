Врачи в Подмосковье помогли подростку с переломами руки после падения с дерева

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли подростку с двумя переломами руки после падения с дерева. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

По данным ведомства, мальчик решил продемонстрировать свои умения однокласснице. Забравшись на дерево, ветка не выдержала его вес. Во время падения он задел собаку, которая его укусила.

Сначала родители школьника обратились в консультативно-диагностический центр "Ромашка", откуда он и был направлен в центр имени Л. М. Рошаля. Во время осмотра выяснилось, что пациент получил два перелома руки. Один из них, лучевой кости, со смещением. Другой, предплечья, без смещения. Также на животе медики обнаружили раны.

Как рассказал заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков, сначала подростка обследовали, затем сделали рентген. После этого кость вправили, а на руку был наложен гипс для того, чтобы кости находились в неподвижном состоянии. Также врачи провели антирабическую профилактику.

После того как пациенту помогли, он смог сразу вернуться домой. Обошлось без госпитализации.

Ранее врачи Мытищинской больницы помогли мужчине со стоматологическим инструментом в левом бронхе. Инородный предмет попал туда во время лечения зубов в частной клинике. Бур успешно извлекли, применяя современное эндоскопическое оборудование.

