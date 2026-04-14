Полина Диброва призналась, что ей тяжело возвращаться в прежний дом

Бывшая жена журналиста Дмитрия Диброва Полина рассказала, что ей тяжело приходить в прежний дом. Семья прожила там много лет, передает ее слова "Радио 1".

"Это огромная часть жизни. Очень любимая. Я и Дима вложили туда много сил. Ты принимаешь решение, но оно не делает расставание легким", – отметила она, добавив, что инициатору разрыва пережить такой этап еще труднее.

По словам Дибровой, она не сможет приходить в это жилище и улыбаться, так ведет себя только бесчувственный человек. Сыновья пары тоже не стремятся приезжать туда, потому что им тяжело.

Вместе с тем бывшая супруга журналиста не намерена менять фамилию после развода. Решение связано как с личными, так и с практическими причинами, поскольку смена фамилии повлечет за собой сложности, в том числе при оформлении документов и путешествиях.

Также Полина отметила, что не считает необходимым менять фамилию под влиянием общественного мнения.

Дибровы официально развелись в сентябре прошлого года без имущественных разногласий. Трое общих сыновей Дибровых – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – остались жить с матерью.

Причиной развода стал уход модели к бизнесмену Роману Товстику. Как рассказала сама Диброва, она поняла, что стоит разойтись, когда обратила внимание на другого мужчину. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе.