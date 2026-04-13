13 апреля, 13:48
Дело возбуждено после смерти пациентки в столичной частной клинике
Уголовное дело по статье о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено после гибели пациентки в частной клинике в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
По информации следователей, инцидент произошел 12 апреля в клинике на Краснопролетарской улице. Фигурантка дела проводила пациентке брахиопластику, не имея соответствующей лицензии. Клиентке стало плохо после введения обезболивающего препарата. Она скончалась на месте.
СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, допросил свидетелей. Также следователи проводят обыски и устанавливают причины произошедшего.
Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств.
Ранее девушка скончалась после проведения медицинских и косметологических процедур в частной клинике в Токмаковском переулке в Москве. Позже правоохранители задержали сотрудницу клиники. Ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд отправил ее под домашний арест.
"Московский патруль": дело возбуждено после смерти пациентки в частной клинике в Москве