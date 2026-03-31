Дело возбуждено после смерти пациентки в косметологическом центре в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после кончины пациентки в частной косметологической клинике в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Для установления точной причины смерти женщины СК планирует назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Как уточнили Агентству "Москва" в Росздравнадзоре, в настоящее время ведомство занимается выяснением всех обстоятельств трагедии.

О случившемся стало известно 31 марта. ЧП произошло в учреждении на Новослободской улице.

По предварительным данным, пациентка 1967 года рождения почувствовала недомогание на процедуре, вскоре после чего наступила смерть. В рамках расследования правоохранители изучают и изымают служебную и меддокументацию, а также проводят другие действия для выяснения всех деталей.

