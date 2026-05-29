Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Ограничения связаны с поступившим сигналом "Ковер". Рейсы на вылет и прилет выполняются по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров призвали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Проводимые мероприятия необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что несколько семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону не могут вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Из-за переносов вылета их выселили из номеров в отеле, а дату возможного возвращения туроператоры сдвинули.

Позднее турситов разместили в отелях. Им предложили продлить проживание на курортах за счет туроператора.

