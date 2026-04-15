Бывший полковник МВД Захарченко добивается отправки на СВО через суд

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, обратился в суд с иском к Министерству обороны, оспаривая бездействие ведомства в вопросе заключения с ним военного контракта для участия в специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости заявил его адвокат Олег Середа.

По словам защитника, процедура отбора на военную службу в отношении его доверителя фактически не ведется, а личное дело не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания.

Адвокат подчеркнул, что Захарченко, имеющий звание офицера запаса после обучения на военной кафедре и обладающий боевым опытом, придерживается патриотической позиции и изъявляет готовность служить в зоне боевых действий даже в должности рядового.

Отмечается, что рассмотрение иска бывшего полковника к министерству обороны РФ по существу назначено в одном из московских судов на 27 апреля.

Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу около 118 миллионов рублей в 2019 году. Суд признал его виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. После приговора он лишился звания полковника полиции и государственных наград.

В 2022 году суд ужесточил наказание: срок увеличили до 16 лет колонии, а штраф – до 500 миллионов рублей. По данным Следственного комитета, на протяжении десяти лет Захарченко брал взятки за крышевание организованной преступной группы.

В августе 2024 года стало известно, что экс-полковник попросил отправить его в зону СВО. При этом заявление он подал в 2023 году. Как отмечала его адвокат Валерия Туникова, официального отказа нет, но контракт с ним до сих пор не заключают.