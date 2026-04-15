15 апреля, 06:56

Лавров заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по Украине

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Москва позитивно оценивает диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию и подтверждает готовность к его продолжению. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай.

Дипломат напомнил, что переговорный процесс по разрешению украинского кризиса был запущен президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"В августе 2025 года на Аляске мы приняли предложения, которые, как мы были убеждены, от чистого сердца и с самыми добрыми намерениями были внесены Соединенными Штатами", – указал Лавров.

При этом министр обратил внимание, что достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске договоренности и понимания "блокируются, торпедируются той самой европейской руководящей элитой, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине, и которым подпевают из Лондона".

Ранее стало известно, что уполномоченные по правам человека России и Украины планируют обсудить вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести. Кроме того, стороны планируют поднять на встрече и другие гуманитарные вопросы.

Сюжет: Переговоры по Украине
