Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попросил отправить его на СВО

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Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, хочет заключить контракт на военную службу с Минобороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

Соответствующее прошение Захарченко подал почти год назад. Официально ему не отказывают, но и не заключают контракт, сообщила Туникова.

"Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит", – добавила она.

В связи с этим Захарченко принял решение обратиться с письмом к президенту РФ. В нем он сообщил, что имеет боевой опыт в Чечне, три высших образования, большой опыт работы на оперативных должностях, а также руководства подразделениями в центральном аппарате МВД России.

"Желая быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства, я обратился по месту отбывания наказания в Военный комиссариат по Республике Мордовия с заявлением о заключении контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции", – написал он.

В сентябре прошлого года в военкомате сообщили, что Захарченко включили в кадровый список кандидатов для заключения контракта, однако какие-либо дальнейшие мероприятия не последовали. По словам осужденного, его также не приглашают на встречи с сотрудниками военкомата, которые приезжают в колонию для встречи с другими заключенными.

Захарченко заключил, что не оставит попыток "быть полезным своей стране и предложить свою кандидатуру на любую позицию в зоне боевых действий".

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей. Его признали виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника полиции и госнаград.

В мае 2022 года суд увеличил наказание Захарченко до 16 лет колонии, штраф составил 500 миллионов рублей. По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.

В августе прошлого года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Пресненского районного суда в части сроков лишения свободы Захарченко.