Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику МВД Захарченко

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Московский городской суд оставил без изменений приговор Пресненского районного суда в части сроков лишения свободы бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, Виктору Белевцову и Василию Критинину. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что суд прекратил производство по делу в отношении Валерия Маркелова в связи с его смертью.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей. Его признали виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника полиции и госнаград.

В мае прошлого года суд увеличил наказание Захарченко до 16 лет колонии, штраф составил 500 миллионов рублей. Трех других фигурантов этого дела суд приговорил к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы. Так, на 8 лет был осужден Маркелов. Ему также назначили штраф в 500 миллионов рублей. Критинин и Белевцов получили по 7 лет колонии.

По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.

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