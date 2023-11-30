У родственников экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей

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Никулинский столичный суд изъял в бюджет РФ имущество экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, которое оценивается в 50 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход РФ имущества осужденного, а также его родственников и близких лиц", – сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что стоимость имущества является рекордной – примерно девять миллиардов рублей.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей. Его признали виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника полиции и госнаград.

В мае прошлого года суд увеличил наказание Захарченко до 16 лет колонии, штраф составил 500 миллионов рублей. По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.

В августе 2023 года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Пресненского районного суда в части сроков лишения свободы Захарченко.



Прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество экс-полковника Захарченко