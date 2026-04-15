До 15 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 15 апреля

Температура воздуха в Москве в среду, 15 апреля, составит от 13 до 15 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 11 до 16 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, в Московском регионе ожидается понижение температуры воздуха. Кроме того, по данным синоптика, возможны заморозки. Они могут наблюдаться в ночные часы, особенно по области.