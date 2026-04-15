15 апреля, 04:28

В РФ предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб выступил с инициативой о создании единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По замыслу автора, карта должна предоставлять пожилым гражданам базовый набор льгот, включая бесплатный проезд. Гриб подчеркнул, что такой инструмент, уже зарекомендовавший себя в работе с многодетными семьями, станет эффективной мерой поддержки лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Особую актуальность нововведение, по мнению общественного деятеля, приобретет для регионов с высокой внутренней миграцией, в частности для Москвы, Московской области и приграничных территорий, где многие пенсионеры регулярно перемещаются между городом и дачными участками.

Кроме того, Гриб отметил необходимость расширения действующей системы льгот. В качестве одного из приоритетных направлений он назвал перевод части региональных мер поддержки на федеральный уровень.

Ранее стало известно, что повышение социальных пенсий коснулось около 4 миллионов граждан России. При этом среди них – 3,5 миллиона получателей социальных пенсий. Размер повышения соответствует росту прожиточного минимума пенсионеров за 2025 год.

