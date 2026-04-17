Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 15:35

Транспорт
Главная / Новости /

Эксперт Лахтина: за мытье авто на даче может грозить штраф до 3 тыс руб

Россиянам напомнили о штрафе за мытье автомобиля на дачном участке

Фото: 123RF.com/leolintang

Мытье автомобиля на загородном участке может грозить штрафом до 3 тысяч рублей из-за несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.

Она пояснила, что к отходам относят грязную воду, которая остается после мойки машины. В ней могут содержаться такие опасные для окружающей среды вещества, как моющие средства, реагенты и нефтепродукты.

В случае несоблюдения норм, согласно федеральному законодательству, штраф составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Также наказание за мытье авто в неположенном месте может быть установлено каждым регионом отдельно.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за нескошенную на участке траву. Заросшая сорняками территория представляет опасность для соседних участков в пожароопасный период. В случае выявления нарушений физлицам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам – от 500 рублей до 1 тысячи, юрлицам – от 5 до 10 тысяч рублей.

Читайте также


транспортавто

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика