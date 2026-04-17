Индия получила право отправлять в Россию до 3 тысяч военных

Россия и Индия могут направлять на территорию друг друга до 3 тысяч военнослужащих. Закрепляющий эту договоренность документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, на территории принимающей стороны одновременно может находиться не более 5 военных кораблей и 10 военных воздушных судов направляющей стороны.

Уточняется, что воинские контингенты могут быть направлены не только для совместных учений и тренировок, но и для оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и в иных случаях по согласованию сторон.

Полеты военных самолетов, в свою очередь, осуществляются после подачи запроса по дипломатическим каналам не позднее чем за 14 дней до предполагаемого использования воздушного пространства. Для захода кораблей в порт действуют аналогичные правила, а о выходе судна нужно сообщить за 24 часа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить столицу Индии Нью-Дели 14–15 мая для участия в очередной встрече глав МИД стран БРИКС. Сторонам предстоит определиться по набору и общим контурам итоговых документов, которые индийское председательство вынесет на рассмотрение саммита.

