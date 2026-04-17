Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Согласно прогнозу, туман ожидается в ночные и утренние часы в отдельных районах области. В связи с этим предупреждение будет действовать в период с 21:00 до 09:00 субботы, 18 апреля.

Как пояснили в Гидрометцентре, предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями может пройти небольшой дождь, а на северо-западе Подмосковья – умеренный. Температура воздуха при этом составит около 3–5 градусов выше нуля в столице и от 1 до 6 градусов – по области.

Днем 18 апреля ожидается облачность и небольшой, местами умеренный дождь. В Москве воздух прогреется до плюс 8–10 градусов, по области – от 7 до 12 градусов тепла.

Вместе с тем, по данным синоптиков, в ближайшее время в столице ожидается резкое похолодание. В воскресенье, 19 апреля, столбики термометров в Москве днем могут показать 7–9 градусов тепла. В понедельник в дневные часы ожидается от 6 до 11 градусов, а ночью будет от 0 до 5 градусов тепла.