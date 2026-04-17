Резкое похолодание до минус 2 градусов ожидается в Москве со следующей недели, 20–26 апреля, сообщает aif.ru со ссылкой на главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

В пятницу, 17-го числа, в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Однако уже с воскресенья, 19 апреля, температура днем в городе может опускаться до 7–9 градусов тепла. Днем, начиная с 20 апреля, в столице будет от 6 до 11 градусов, а ночью – от 0 до 5 градусов тепла.

Со вторника, 21 апреля, столбики термометров по ночам могут достигать отрицательных значений, а температура воздуха будет ниже климатической почти на 4 градуса. 21-го числа ночью в Москве будет до минус 2 градусов, а днем температура останется в пределах от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее стало известно, что 20-го числа в столице может сформироваться временный снежный покров высотой 2–5 сантиметров. Это произойдет на фоне арктического вторжения в тыл циклона. В регионе не исключена гололедица, также ожидается штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду.

