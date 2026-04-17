17 апреля, 20:12

Спорт

Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина – 2026

Фото: РИА Новости/Павел Лебедев

Стали известны полуфинальные пары Кубка Гагарина – 2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Робин Пресс, Даниил Вовченко и Роман Канцеров.

Таким образом, стало ясно, что в полуфинале команда из Магнитогорска встретится с казанским "Ак Барсом".

Вместе с тем 16 апреля в Омске прошел матч серии, в котором местный "Авангард" встретился с ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Теперь "Авангарду" предстоит сыграть в полуфинале с ярославским "Локомотивом". Старт серии запланирован на льду железнодорожников 24 апреля.

Ранее хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты" Михаил Сергачев обнялись во время драки после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Юты", после чего на льду началась потасовка. Овечкин и Сергачев отказались в ней участвовать и отошли в сторону, чтобы обняться.

Читайте также


спорт

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

