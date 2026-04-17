Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина – 2026

Фото: РИА Новости/Павел Лебедев

Стали известны полуфинальные пары Кубка Гагарина – 2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Робин Пресс, Даниил Вовченко и Роман Канцеров.

Таким образом, стало ясно, что в полуфинале команда из Магнитогорска встретится с казанским "Ак Барсом".

Вместе с тем 16 апреля в Омске прошел матч серии, в котором местный "Авангард" встретился с ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Теперь "Авангарду" предстоит сыграть в полуфинале с ярославским "Локомотивом". Старт серии запланирован на льду железнодорожников 24 апреля.

