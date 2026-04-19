19 апреля, 09:05

Происшествия

Мужчину в Омске оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

Фото: depositphotos/andreyuu

Омский суд оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики, указано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что такие фотографии мужчина разместил дважды – во "ВКонтакте" и Telegram. В результате он получил два протокола по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

В суде местный житель объяснил, что опубликовал такие снимки, поскольку не согласен с высказываниями и действиями Чубайса. Кроме того, тот якобы сам допускал фашистские лозунги в адрес граждан России. Свастику на снимке россиянин при этом не разглядел из-за плохого качества фотографии и не имел умысла пропагандировать нацизм, поскольку он патриот России.

В результате суд оштрафовал его на тысячу рублей за каждое правонарушение. Решение вступило в силу в марте.

Ранее суд Москвы оштрафовал девушку за репост мультфильма про Дональда Дака, высмеивающего нацистского лидера Адольфа Гитлера, в соцсети "ВКонтакте". В материалах указано, что москвичка допустила публичное демонстрирование материалов, в которых содержится нацистская символика, для просмотра неограниченного круга лиц.

Суд назначил девушке штраф в размере 1,5 тысячи рублей. При этом сама москвичка в суд не явилась, однако ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими фактами.

