Жительница Москвы получила штраф за репост мультфильма про Дональда Дака и Гитлера

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал девушку за репост мультфильма про Дональда Дака, высмеивающего нацистского лидера Адольфа Гитлера, в соцсети "ВКонтакте". С судебными документами ознакомилось РИА Новости.

В материалах указано, что москвичка допустила публичное демонстрирование материалов, в которых содержится нацистская символика, для просмотра неограниченного круга лиц. Это нарушает статью административного кодекса РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

Суд назначил девушке штраф в размере 1,5 тысячи рублей. При этом сама москвичка в суд не явилась, однако ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими фактами.

Всего на нее было составлено девять протоколов за видео в соцсети "ВКонтакте". В большей части из них фигурирует свастика, на одном – рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев), а общая сумма штрафов составила 13,5 тысячи рублей.

Ранее в Москве задержали участника экстремистской организации. Фигурант был установлен в рамках расследования уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.

Следователи считают, что подозреваемый с 2022 по 2023 год вербовал лиц в сообщество, чтобы подорвать основы конституционного строя и воспрепятствовать законной деятельности органов государственной власти РФ. Речь шла о запрещенной организации "Граждане СССР" (признана экстремистской в РФ).

Его представители считают, что СССР и РСФСР якобы де-юре еще существуют, а также отрицают легитимность России как государства. В частности, участники сообщества создают "советские" документы и отказываются от российских, а также не соблюдают законы РФ.

