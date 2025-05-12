РИА Новости: около 300 экстремистов осуждены в России за 2024 год

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За год суды в России вынесли приговор по свыше 500 экстремистским статьям, около 300 человек были приговорены к лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики судебного департамента при Верховном суде.

Как сообщает агентство, по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") было осуждено 42 человека, 18 из них отправились в колонии.

За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных в РФ организаций приговорено 127 человек, из них 66 – к лишению свободы.

Всего по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности в России за 2024 год было осуждено свыше 500 человек, из них 285 получили сроки.

Также отмечается, что общая сумма штрафов по этой статье превысила отметку 12 миллионов рублей.

Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом и включен в список террористов и экстремистов) за неуплату в срок другого административного штрафа.

Сумма назначенного актеру штрафа не уточняется. За что именно его привлекли к административной ответственности также неизвестно, однако 15 мая в отношении Смольянинова будет рассмотрено аналогичное административное дело.