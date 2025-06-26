РИА Новости: подозреваемый в экстремизме трансгендер задержан в Кургане

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В Кургане полиция задержала транссексуала (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ), предположительно, причастного к деятельности организации "Граждане СССР" (признана экстремистской в РФ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Информацию о стороннике движения ЛГБТ и межрегионального объединения правоохранители получили, проведя комплекс оперативных действий, уточнил собеседник агентства. В рамках операции они нашли документы, подтверждающие операцию по смене пола с женского на мужской, а также изменение имени.

Согласно этим бумагам, хирургическое вмешательство было проведено в 2019 году, что отражается и в паспорте. Также удалось выяснить, что в настоящее время фигурант проходит гормональную терапию и не работает.

В данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о причастности к деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы, добавил источник.

Представители экстремистского движения "Граждане СССР" считают, что СССР и РСФСР якобы де-юре еще существуют, а также отрицают легитимность России как государства. В частности, участники сообщества создают "советские" документы и отказываются от российских, а также не соблюдают законы РФ.

За прошлый год российские суды вынесли приговоры по более чем 500 экстремистским статьям, осудив около 300 человек. В частности, за разжигание ненависти и унижение достоинства были осуждены 42 человека, 18 из них отправились в колонию.

За неоднократную демонстрацию нацистской символики или символики запрещенных организаций приговорено 127 человек, из которых 66 – к лишению свободы. Всего по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности в России за 2024 год было осуждено свыше 500 человек, из них 285 получили сроки.

