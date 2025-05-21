Супруги Невзоровы стали фигурантами двух дел о финансировании экстремизма

instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Невзорова Лидия (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом, супруги признаны экстремистским объединением, деятельность которого запрещена в России)

Против журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) и его супруги Лидии (признаны экстремистским объединением, деятельность которого запрещена в России) возбудили два уголовных дела по факту финансирования экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как пояснили в ведомстве, правоохранители организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что супруги размещали на своих личных страницах в мессенджере ссылки для сбора средств в пользу объединения и для личных переводов.

Все материалы были направлены в орган предварительного расследования, где и было принято решение о возбуждении дел. В настоящее время городская прокуратура контролирует ход их расследований.

Невзоров также проходит по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Его СК РФ возбудил в марте 2022 года. Тогда журналиста объявили в розыск, поскольку он покинул страну до заведения дела.

В конце января 2023 года гособвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить Невзорова к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии с запретом на администрирование интернет-сайтов сроком на четыре года. В рамках уголовного дела был арестован его земельный участок в Санкт-Петербурге.

В мае 2024 года МВД снова объявило Невзорова в розыск. В марте текущего года его вместе с супругой включили в перечень террористов и экстремистов как объединение.