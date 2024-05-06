Журналист Невзоров и экс-замминистра энергетики РФ Милов снова объявлены в розыск

Фото: AP Photo/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Российское МВД снова объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова (признан иноагентом в РФ). Об этом стало известно из базы данных ведомства.

Согласно информации правоохранителей, Невзоров разыскивается по статье УК РФ. Других подробностей не приводится. Переобъявлен в розыск и Милов.

МВД РФ впервые объявило в розыск журналиста в начале мая 2022 года. В январе 2023-го прокурор попросил Басманный суд Москвы приговорить Невзорова к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ.

Также в ноябре прошлого года столичный суд заочно приговорил к 8 годам колонии Милова за распространение ложной информации о ВС РФ. Срок его заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции.

