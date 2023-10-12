Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова за нарушение закона об иноагентах

Фото: AP Photo/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности, сообщает ТАСС.

Как следует из протокола, журналист не предоставил отчеты по предусмотренным формам в министерство юстиции в установленный законом срок, то есть до 15 января 2023 года.

Невзорову назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В марте 2022 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.

Мужчина был объявлен в розыск, потому что покинул РФ до возбуждения дела. По информации правоохранителей, заведомо ложные данные об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

В конце января 2023 года гособвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить Невзорова к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии с запретом на администрирование интернет-сайтов сроком на четыре года. В рамках уголовного дела был арестован земельный участок в Санкт-Петербурге.