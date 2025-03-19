Журналист Невзоров и его супруга внесены в перечень террористов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Невзорова Лидия (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; Лидия Невзорова включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) и его супругу Лидию в перечень террористов и экстремистов как объединение. Это следует из базы ведомства.

В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Он был объявлен в розыск, поскольку покинул страну до возбуждения дела.

В конце января 2023 года гособвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить Невзорова к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии с запретом на администрирование интернет-сайтов сроком на четыре года. В рамках уголовного дела был арестован его земельный участок в Санкт-Петербурге.

В мае 2024 года МВД снова объявило Невзорова в розыск.

