В Москве задержан участник экстремистской организации

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Участник экстремистской организации задержан в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Фигурант был установлен в рамках расследования уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Следователи считают, что подозреваемый с 2022 по 2023 год вербовал лиц в сообщество, чтобы подорвать основы конституционного строя и воспрепятствовать законной деятельности органов государственной власти РФ.

"По месту проживания фигуранта проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, оружие, многочисленные экстремистские материалы и иные объекты и предметы, имеющие значение для следствия", – заявило следствие.

Также дома у фигуранта выявили иностранных граждан. Их передали правоохранительным органам, чтобы проверить на предмет соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения правонарушений на территории Москвы.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о запрещенной организации "Граждане СССР" (признана экстремистской в РФ). Представители экстремистского движения считают, что СССР и РСФСР якобы де-юре еще существуют, а также отрицают легитимность России как государства. В частности, участники сообщества создают "советские" документы и отказываются от российских, а также не соблюдают законы РФ.

Ранее стало известно, что за прошлый год российские суды вынесли приговор по свыше 500 экстремистским статьям. В итоге около 300 человек были приговорены к лишению свободы. В частности, за возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства были осуждены 42 человека, из которых 18 отправились в колонию.

За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных в РФ организаций приговорено 127 человек, из них 66 – к лишению свободы. Всего по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности в России за 2024 год было осуждено свыше 500 человек, из них 285 получили сроки.

