Подросток задержан за нанесение нацистского символа на фасад здания в центре Петербурга

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 17-летнего подростка, который, по предварительным данным, нанес нацистский символ на исторический объект в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Заявление о том, что на фасаде дома № 4 по Апраксину переулку была обнаружена запрещенная символика, поступило в отделение полиции Центрального района. С помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили личность нарушителя.

В результате в отношении юноши были возбуждены административное дело за пропаганду и демонстрирование нацистской символики, а также уголовное за повреждение объекта культурного наследия.

При этом во время допроса задержанный признался, что использовал аэрозольный баллон с краской, и покаялся в содеянном.

Ранее суд Москвы оштрафовал девушку за репост мультфильма про Дональда Дака, высмеивающего нацистского лидера Адольфа Гитлера, в соцсети "ВКонтакте". В материалах указано, что москвичка допустила публичное демонстрирование материалов, в которых содержится нацистская символика, для просмотра неограниченного круга лиц.

Суд назначил девушке штраф в размере 1,5 тысячи рублей. При этом сама москвичка в суд не явилась, однако ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими фактами.