19 апреля, 09:30

Европейская ассоциация зоопарков допустила возможность восстановления членства РФ

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Членство России в "Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов" (EAZA) может быть восстановлено в случае улучшения геополитической ситуации, рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью и коммуникациям организации Томаш Русек.

Он отметил, что с 1 января 2025 года у EAZA нет членов в России. По его словам, ассоциации пришлось принять "одно из самых сложных и деликатных решений" в области управления, предложив официально прекратить членство для всех российских участников из-за украинского конфликта.

Однако EAZA предложила установить профессиональные отношения с российскими учреждениями с помощью партнерства с "Евразийской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов" (EARAZA). Оно направлено на поддержку благополучия животных и управления популяциями в обоих регионах.

"Новая структура позволяет в будущем восстановить членство, как только позволят геополитические условия", – заключил Русек.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в зоосад приедут золотые обезьяны из Китая. Она уточнила, что в мае 2025 года было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Россией и КНР, в том числе в области природоохранных программ.

