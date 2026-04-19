Японская компания Nikon зарегистрировала товарный знак в России

Японская компания по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России. Это следует из электронной базы Роспатента.

Заявка от компании поступила в сентябре 2024 года. Она предполагает регистрацию знака NIS Elements. В апреле этого года ведомство приняло положительное решение.

Под данным товарным знаком Nikon сможет продавать в стране микроскопы.

Ранее американская корпорация Google обратилась в Роспатент с прошением о регистрации 24 товарных знаков в России. В их число вошли логотипы и названия популярных сервисов, таких как YouTube, YouTube Shorts и YouTube Music.

Также компания планирует зарегистрировать марки для Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Gmail и Google Cloud. Еще часть заявок касается бренда Pixel, включая Google Pixel, Pixel Buds и Google Pixel Buds.

