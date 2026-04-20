Кабмин РФ одобрил увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн руб

Кабинет министров РФ поддержал инициативу об увеличении максимальной компенсации по полисам ОСАГО за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение правительства.

Согласно документу, кабмин в целом согласен с концепцией законопроекта, разработанного председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, однако предложил скорректировать сроки.

В отзыве правительства указано, что новая норма должна вступить в силу не ранее 1 марта 2027 года. Проект поддерживается при условии учета данного технического замечания.

Также отмечается, что сейчас в России действуют разные лимиты ответственности: за ущерб имуществу выплачивается до 400 тысяч рублей, за причинение вреда жизни и здоровью – до 500 тысяч рублей. Законопроектом Анатолия Аксакова предлагается поднять эту планку до 2 млн рублей.

Таким образом, выплаты по ОСАГО будут уравнены с суммами, предусмотренными полисом ОСГОП – обязательным страхованием ответственности перевозчиков перед пассажирами.

1 апреля 2026 года в России произошел автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость ОСАГО. Для водителей, которые были виновниками аварий, КБМ увеличился, а для аккуратных – снизился. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное – 3,92.