20 апреля, 06:28

Общество

Мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидаются в столице 20 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в понедельник, 20 апреля, составит от 5 до 7 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 3 до 8 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Москве 20 апреля может сформироваться снежный покров высотой около 1 сантиметра. По данным синоптика, в этот день циклон начнет отступать, но теплее в городе не станет.

Также специалист отметил, что уже во вторник, 21 апреля, небо будет более ясным и осадки в Москве прекратятся. Однако в ночные часы в город вернутся заморозки.

Москвичам на летней резине рекомендовали пересесть на городской транспорт 20 апреля

Читайте также


Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
