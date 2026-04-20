Мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидаются в столице 20 апреля

Температура воздуха в Москве в понедельник, 20 апреля, составит от 5 до 7 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 3 до 8 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Москве 20 апреля может сформироваться снежный покров высотой около 1 сантиметра. По данным синоптика, в этот день циклон начнет отступать, но теплее в городе не станет.

Также специалист отметил, что уже во вторник, 21 апреля, небо будет более ясным и осадки в Москве прекратятся. Однако в ночные часы в город вернутся заморозки.