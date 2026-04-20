Официальные представители РФ не получают приглашений на памятные церемонии, проводимые на территории бывших нацистских концлагерей в ФРГ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на отсутствие в списках официальных гостей, российская сторона находит способы отдать дань памяти советским воинам и жертвам нацизма.

Нечаев отметил, что списки участников формируются принимающей стороной – администрациями мемориальных комплексов, профильными фондами и местными властями.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что собирается посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая. Также он посетил церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин.