20 апреля, 04:57
Власти Германии не пригласили представителей РФ на памятные мероприятия к 9 мая
Официальные представители РФ не получают приглашений на памятные церемонии, проводимые на территории бывших нацистских концлагерей в ФРГ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Дипломат подчеркнул, что, несмотря на отсутствие в списках официальных гостей, российская сторона находит способы отдать дань памяти советским воинам и жертвам нацизма.
Нечаев отметил, что списки участников формируются принимающей стороной – администрациями мемориальных комплексов, профильными фондами и местными властями.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что собирается посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая. Также он посетил церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин.