Междугородние автобусные рейсы отменены в Забайкалье из-за мощного снегопада

Междугороднее автобусное сообщение полностью остановлено в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

Причиной стал мощный снегопад и усилившаяся метель, сделавшая движение по дорогам региона небезопасным. Уточняется, что ограничения будут действовать как минимум до полудня 20 апреля.

Наиболее сложная ситуация сложилась на федеральной автодороге А-350 "Чита – Забайкальск". Дорожные службы перекрыли трассу для проезда любых видов транспорта.

В настоящее время на закрытом участке ведется экстренная эвакуация водителей и пассажиров, чьи машины застряли в снегу. Спасатели продолжают рассылку штормовых предупреждений.

Сообщалось, что на 218-м километре трассы А-350 Чита – Забайкальск в Могойтуйском районе столкнулись 11 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал. В региональной Госавтоинспекции предварительной причиной случившегося назвали несоблюдение дистанции.