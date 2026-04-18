Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 2

В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 2 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В свою очередь местный Минздрав добавляет, что состояние 4 пострадавших из 14, которых доставили в больницы Борзи и Забайкальска, оценивается как тяжелое. Еще 7 получили травмы средней тяжести, а 3 оказали амбулаторную помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Добавляется, что 3 раненых из Борзинской клиники планируют 18 апреля доставить в Читу бортом санавиации. В то же время 8 пациентов из Забайкальской ЦРБ транспортируют в краевую больницу № 4 в Краснокаменске.

Во все медучреждения и органы внутренних дел министерство по планированию и развитию региона направило переводчиков для предоставления помощи в установлении обстоятельств аварии.

Авария произошла на 417-м километре федеральной автодороги А-350 Чита – Забайкальск вблизи станции Харанор 18 апреля. Водитель транспортного средства, перевозивший иностранцев, потерял контроль, из-за чего вылетел с дороги и перевернулся.

В этот момент в салоне находилось 40 человек. Все они направлялись из Маньчжурии в Читу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.