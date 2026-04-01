Google подала 24 заявки на регистрацию товарных знаков в России

Американская корпорация Google обратилась в Роспатент с прошением о регистрации 24 товарных знаков в России, передает ТАСС.

В их число вошли логотипы и названия популярных сервисов, таких как YouTube, YouTube Shorts и YouTube Music. Также компания планирует зарегистрировать марки для Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Gmail и Google Cloud.

Еще часть заявок касается бренда Pixel, включая Google Pixel, Pixel Buds и Google Pixel Buds. Вместе с тем запрос затрагивает знаки Bigtable, Firebase, Nest и Tensorflow.

Все обращения были направлены в конце марта американской компанией "Гугл ЭлЭлСи".

В начале прошлого месяца федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла положительное решение о регистрации товарного знака словесного бренда DeepSeek китайского ИИ-стартапа DeepSeek, которая была подана год назад.

В настоящее время еще 2 аналогичных запроса компании из КНР находятся на стадии рассмотрения. Обе заявки относятся к одному классу товаров и 4 классам услуг международной классификации (МКТУ). Речь идет о предоставлении услуг в сфере развлечения, обучения и отдыха людей, а также в области вещания и передачи данных.