Интервалы движения увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Причиной стал человек на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на Арбатско-Покровской линии метро. Пассажиров высадили из одного поезда на станции "Электрозаводская". Следующие составы снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

Спустя время движение вернули в график, а один из составов убрали с линии для проверки.

Кроме того, на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно было приостановлено движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Это произошло из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

