23 апреля, 13:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о масштабных планах развития Симоновской и Крутицкой набережных
В Москве продолжают развивать транспортную инфраструктуру Крутицкой и Симоновской набережных. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, всего будет построено около 6 километров дорог.
"Симоновскую набережную продлим до ТТК. Новая дорога будет иметь по две-три полосы в каждом направлении", – сказал мэр.
Работы разделены на 3 участка. Первый пройдет от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Второй участок идет от Крутицкой набережной до стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, а третий – от жилых домов по Проектируемому проезду № 6415 мимо улицы Ленинская Слобода и до ТТК.
В рамках проекта также реконструируют проектируемый проезд № 782 от 3-го Автозаводского проезда до улицы Ленинская Слобода.
В настоящее время специалисты ведут работы по берегоукреплению Крутицкой набережной, после чего начнется реконструкция дороги на участке от Новоспасского моста до строящейся Симоновской набережной.
В результате:
- будет создана дополнительная связь между несколькими округами, сформируется единый маршрут от Таганского района до района Печатники;
- снизится транспортная нагрузка на Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова;
- появится комфортная прогулочная зона вдоль Москвы-реки.
Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.
Ранее работы по реконструкции примерно 3 километров дорог начались в районе комплекса "Сити-2". Они проводятся за счет Адресной инвестиционной программы.
В частности, работы ведутся в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца.