Собянин сообщил о масштабных планах развития Симоновской и Крутицкой набережных

В Москве продолжают развивать транспортную инфраструктуру Крутицкой и Симоновской набережных. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, всего будет построено около 6 километров дорог.

"Симоновскую набережную продлим до ТТК. Новая дорога будет иметь по две-три полосы в каждом направлении", – сказал мэр.

Работы разделены на 3 участка. Первый пройдет от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Второй участок идет от Крутицкой набережной до стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, а третий – от жилых домов по Проектируемому проезду № 6415 мимо улицы Ленинская Слобода и до ТТК.

В рамках проекта также реконструируют проектируемый проезд № 782 от 3-го Автозаводского проезда до улицы Ленинская Слобода.

В настоящее время специалисты ведут работы по берегоукреплению Крутицкой набережной, после чего начнется реконструкция дороги на участке от Новоспасского моста до строящейся Симоновской набережной.

В результате:



будет создана дополнительная связь между несколькими округами, сформируется единый маршрут от Таганского района до района Печатники;

снизится транспортная нагрузка на Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова;

появится комфортная прогулочная зона вдоль Москвы-реки.

Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Ранее работы по реконструкции примерно 3 километров дорог начались в районе комплекса "Сити-2". Они проводятся за счет Адресной инвестиционной программы.

В частности, работы ведутся в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца.