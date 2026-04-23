Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной до августа

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной до 1 августа 2026 года. Ходатайство прокурора удовлетворили, несмотря на просьбу защиты смягчить меру пресечения, сообщает РИА Новости.

Адвокат настаивал, что основания для изоляции отпали, а сама Митрошина просила разрешить хотя бы прогулки. По ее словам, это "единственное", чего она хочет на время расследования.

Блогер была задержана в Краснодарском крае в марте 2025 года в рамках дела о легализации доходов. Ей вменяют легализацию денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она получила более 127 миллионов рублей в результате налогового правонарушения, а затем частично "отмыла" их через покупку недвижимости в Москве.

Свою вину Митрошина признала, но позднее с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Ее поместили под домашний арест. Вместе с тем блогер не может пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

Защита блогера Митрошиной ходатайствовала о замене меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Аргументировалось это тем, что текущий режим ограничений препятствует ее профессиональной деятельности и своевременной уплате налогов. Однако суд не удовлетворил просьбу адвокатов.

В начале ноября 2025 года расследование дела было завершено.