Адвокат блогера Митрошиной опроверг подачу заявления о банкротстве

Адвокат блогера Александры Митрошиной Михаил Мушаилов опроверг информацию о подаче в суд заявления о ее банкротстве. Слова юриста передает ТАСС.

Мушаилов назвал информацию, которая распространяется по этому поводу в СМИ и соцсетях, не соответствующей действительности.

О переданном в Арбитражный суд Москвы заявлении о банкротстве блогера стало известно 7 октября. По данным СМИ, об этом просила налоговая инспекция.

Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае. По версии следствия, она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, которые легализовала, купив недвижимость в Москве.

Для этого блогер использовала упрощенную схему налогообложения. Доход Митрошиной поступал от оказания услуг по допобразованию. Деньги переводились напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали девушке услуги ИП.

Свою вину блогер признала. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Митрошиной нельзя пользоваться интернетом и средствами связи, вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

Блогеру грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.