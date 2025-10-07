Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве блогера Митрошиной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexandramitroshina

Налоговая инспекция передала в Арбитражный суд Москвы заявление, в котором попросила признать банкротом блогера Александру Митрошину. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Блогера задержали 7 марта в Краснодарском крае. По версии СК, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, а после легализовала средства, купив недвижимость в Москве.

В прокуратуре пояснили, что девушка использовала упрощенную схему налогообложения. Доход Митрошиной поступал от оказания услуг по допобразованию. Деньги перечислялись напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих блогеру услуги ИП.

Митрошина признала свою вину. Спустя время ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Блогеру нельзя пользоваться интернетом и средствами связи, вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

По делу о легализации средств в особо крупном размере Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.