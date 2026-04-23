Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

Решение о присутствии Владимира Путина на саммите G20 в США еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва всегда принимала участие в подобных мероприятиях на соответствующем уровне. Однако в этот раз формат взаимодействия РФ будет определен ближе к событию.

В настоящее время, по словам официального представителя Кремля, Россия продолжает работу в рамках "Большой двадцатки".

В 2026 году саммит состоится 14–15 декабря. Местом проведения был выбран город Майами. Российская сторона получила приглашение посетить мероприятие на высшем уровне.

При этом в Кремле ранее заявляли, что Путин пока не планирует лично участвовать в саммите. Несмотря на это, Москва продолжает готовиться к активному участию. В частности, уже назначены представители по всем направлениям.