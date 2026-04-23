Фильм "Чебурашка" стал лидером среди экранизаций в России за последние 10 лет

Приключенческий фильм "Чебурашка" стал лидером среди экранизаций в России за последнее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Art Pictures Distribution.

Эксперты проанализировали данные о прокате и телевизионных показах экранизаций в честь Всемирного дня книги, который отмечается 23 апреля. Согласно полученным сведениям, кассовые сборы "Чебурашки" составили 6,79 миллиарда рублей.

Второе место заняла спортивная драма "Движение вверх" 2017 года, заработавшая 2,95 миллиарда, а третье – сказка "По щучьему велению" с результатом в 2,49 миллиарда.

В свою очередь, на телевидении "Чебурашка" также занимает первое место с рейтингом 10,2% и долей аудитории 33,3%, за ним следует "Движение вверх", собравший 7,3% и 22,8% соответственно. Аналитики подчеркнули, что экранизации литературных произведений неизменно остаются одними из самых популярных телепрограмм. Причем именно сказочные и семейные проекты демонстрируют максимальные показатели.

В число популярных экранизаций также вошел "Конек-Горбунок" 2021-го, который набрал 6,8% и охватил 27,2% зрителей. В десятке лучших же еще значатся "А зори здесь тихие…", "Тихий Дон", "Тобол", "Собибор", "Серебряные коньки" и "Летучий корабль".

"Чебурашку" снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Премьера картины состоялась 1 января 2023 года. За две недели он стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.



Сиквел "Чебурашка-2" вышел в прокат 1 января 2024-го. В первый день ленту посмотрели более 880 тысяч человек, а за пять дней фильм заработал более 3 миллиардов рублей в отечественном прокате. Третья часть планируется выйти в 2027 году. Датой традиционно станет первый день нового года.