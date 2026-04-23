Самойлова заявила, что при оскорблении от Лебедева позвонила бы Джигану

Блогер Оксана Самойлова заявила, что "по старой памяти" позвонила бы бывшему мужу Джигану (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.), если бы ее оскорбил дизайнер Артемий Лебедев, приводит ее слова телеграм-канал "Звездач".

Так блогер ответила на вопрос журналистов о том, как бы она поступила в ситуации, аналогичной той, в которой оказалась телеведущая Олеся Иванченко после оскорбления со стороны Лебедева.

Инцидент между Иванченко и Лебедевым произошел во время шоу "Натальная карта". Дизайнер постоянно отвечал девушке односложно и не давал развернутых ответов, из-за чего телеведущая расплакалась.

Позднее, комментируя случившееся, девушка назвала данный выпуск самым сложным за всю историю шоу. Также она заявила, что она эмоциональная женщина и живой человек, который имеет право на любую живую реакцию.

До этого столичный суд оштрафовал Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Дизайнер в своем телеграм-канале поделился, что не понимает, почему в мавзолеях лежат "напоказ трупики". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить подобные места и приложиться к мощам.