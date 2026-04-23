Минцифры РФ предложило прокладывать интернет в приграничье прямо к потребителям

Фото: 123RF.com/stepanpopov

Минцифры РФ предложило прокладывать интернет-кабели в приграничных регионах прямо к потребителям. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил глава министерства Максут Шадаев.

Предложение вернуться к старой технологии связано с перебоями в работе мобильного интернета в некоторых регионах приграничья и у стратегически важных объектов. Проблемы со связью там наблюдаются из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и угрозы БПЛА. Поэтому в данных населенных пунктах Минцифры предлагает финансировать прокладку кабелей непосредственно до домохозяйств.

Ранее Шадаев заявил, что к 2030 году все малые населенные пункты России от 100 до 1 000 человек получат инфраструктуру для скоростного мобильного интернета четвертого поколения (LTE). Во многих селах станции уже установлены. 20% из них – отечественного производства.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях. При этом он признал, что это приносит гражданам неудобства. Однако, по его словам, большинство россиян понимают необходимость таких мер безопасности.

