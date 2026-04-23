К 2030 году доступ к LTE планируется обеспечить во всех малых населенных пунктах РФ

К 2030 году все малые населенные пункты России от 100 до 1 000 человек получат доступ к инфраструктуре для скоростного мобильного интернета четвертого поколения (LTE). Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, для этих целей будет финансироваться установка базовых станций. Он также отметил, что 20% таких станций, уже установленных в селах, являются отечественными.

Ранее сообщалось, что Минцифры России вновь расширило "белый список" онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Всего в перечне фигурирует свыше 500 российских сервисов. Они не только пользуются популярностью среди пользователей, но и отвечают необходимым требованиям безопасности.

Например, в данный список попали поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская организация Дoбpo.pф, АО "ГЛОНАСС", Российское общество "Знание" и другие.