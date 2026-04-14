Песков: работа интернета будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях

Работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период", – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас страна вынуждена вводить цифровые ограничения по соображениям безопасности, это не "путь в прошлое". По его словам, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость данных мер безопасности.

Кроме того, Песков уточнил, что зарубежные мессенджеры должны выполнять российские законы. В ином случае придется применять против них ограничения.

"Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах", – добавил он.

Ограничения на мобильную связь действовали в Москве с начала марта 2026 года. Перебои наблюдались и в некоторых других регионах России. По данным журналистов, в Москве связь начала налаживаться с 24 марта. В частности, интернет появился в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.

Песков говорил, что профильные службы восстанавливают нормальную работу интернета в России. На начало апреля перебои со связью и интернетом все еще наблюдались на территории страны, а многие ресурсы работали нестабильно.