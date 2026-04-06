РБК: Минцифры РФ признало сложность обнаружения VPN на iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Обнаружение VPN на iPhone оказалось сильно ограничено. Об этом говорится в методических рекомендациях по выявлению таких сервисов на гаджетах, направленных Минцифры РФ интернет-компаниям, копия которых есть у РБК.

Утверждается, что материалы были направлены крупным компаниям после совещаний с министерством, в ходе которых глава Минцифры Максут Шадаев поручил им к 15 апреля начать ограничивать доступ к своим сервисам пользователям со включенным на устройстве VPN.

В случае невыполнения требований они могут потерять IT-аккредитацию и быть исключены как из "белых списков", так и из списка сервисов, которые являются обязательными для предустановки на гаджетах россиян. При этом компании не только должны ограничивать доступ, но и самостоятельно выявлять VPN-сервисы, которые не смог обнаружить и заблокировать Роскомнадзор.

Как следует из методички, находить VPN-сервисы необходимо в первую очередь на гаджетах с операционными системами Android и iOS, так как их используют больше половины россиян. Компаниям необходимо будет распознавать IP-адрес устройства и сравнивать его с российскими, а также с теми, которые заблокировал Роскомнадзор. Также они начнут выявлять инструменты обхода блокировок со своего приложения, если оно скачано на телефон. После этого будет проверяться и применение VPN на других операционных системах, например Windows или MacOS.

Если регион по IP-адресу не является российским или совпадает с заблокированным, это станет поводом для блокировки. При этом необходимо будет подтвердить это с помощью следующих этапов проверки.

В материале отмечается, что второй этап проверки трудно выполнить на устройствах Apple, так как iOS сильно ограничивает доступ к системным параметрам. Считается, что эта операционная система является ограниченной в целях безопасности, поэтому у приложений не получается собирать информацию.

В Android же любое приложение может получить параметры активной сети и выявить наличие работающего VPN.

Кроме того, по информации СМИ, Минцифры признало, что VPN сложно обнаружить на роутерах и в виртуальных машинах. Невозможно отследить и прокси-серверы, если у них IP домашнего провайдера.

Трудности возникли и со Split tunneling, при котором через VPN работают только определенные приложения, а также с CDN (сети доставки контента) и глобальными сервисами, которые способны менять местоположение гаджета и без VPN.

Ранее в МВД заявили, что распространяемая СМИ информация о якобы проводимых проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов является фейком. В ведомстве отметили, что такие сообщения направлены на создание напряженности в обществе. Проверки устройств граждан на предмет использования VPN или мессенджеров не проводятся.

До этого в Госдуме рассказали, что парламентарии никогда не обсуждали возможность полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. В думском комитете по информполитике отмечали, что штрафовать за VPN нужно, только если такие сервисы используются в преступной деятельности.

